Цены на билеты в Турцию снизились на 10% в 2025 году

Средняя цена билета из России в Турцию в 2025 году уменьшилась на 10% по сравнению с прошлым годом и составила 14,5 тысяч рублей в одну сторону, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса для покупки билетов «Авиасейлс».

Эксперты рекомендуют разные сроки для бронирования в зависимости от сезона: зимой выгоднее покупать билеты за 2-4 недели или заранее, весной — за 10-80 дней, летом — за 2 недели до 2 месяцев, а осенью — как можно раньше.

Почти половина авиабилетов, купленных россиянами на февраль, пришлась на заграницу

В 2024 году Турцию посетили 6,7 миллионов россиян, что на 6,3% больше по сравнению с 2023 годом. Однако в январе 2025 года турпоток из России снизился на 11,6% по сравнению с январем 2024 года.

Несмотря на это, власти Турции ожидают, что в 2025 году страну посетят 7 миллионов россиян. Ранние бронирования на лето 2025 года показывают рост спроса, причем количество бронирований туров на летний период почти в два раза превышает аналогичные показатели прошлого года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Алексей Зотов / ТАСС
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