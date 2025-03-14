Цены на билеты в Турцию снизились на 10% в 2025 году

Средняя цена билета из России в Турцию в 2025 году уменьшилась на 10% по сравнению с прошлым годом и составила 14,5 тысяч рублей в одну сторону, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные сервиса для покупки билетов «Авиасейлс».

Эксперты рекомендуют разные сроки для бронирования в зависимости от сезона: зимой выгоднее покупать билеты за 2-4 недели или заранее, весной — за 10-80 дней, летом — за 2 недели до 2 месяцев, а осенью — как можно раньше.