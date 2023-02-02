Названы последствия отмены отсрочки туроператорам по возвратам за туры
Туристам выплатили далеко не все средства, сумма составляет больше, чем 10 миллиардов рублей, отметил в эфире НСН президент Союза туристических агентств Сергей Голов.
Если Минэкономразвития не будет продлевать на 2023 год отсрочку для туроператоров по возврату средств клиентам за отмененные из-за пандемии туры, то туроператоры начнут банкротиться и закрываться, заявил президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной Палате РФ Сергей Голов в разговоре с НСН.
Накануне «Известия» сообщили, что Минэкономразвития РФ приняло решение не продлевать на 2023 год отсрочку для туроператоров по возврату средств клиентам за отмененные из-за пандемии туристические поездки. Там отметили, что отсрочка действовала более чем 2,5 года и свыше 90% долгов за этот период было погашено. При этом ранее в «Турпомощи» говорили, что туроператоры должны туристам на конец 2022 года порядка 10 миллиардов рублей. Сергей Голов отметил, что туристам выплатили далеко не все средства.
«10 миллиардов – это не та сумма, там гораздо больше. Боюсь, что для многих туроператоров это станет окончательной информационной проблемой, которая сейчас появится. Пострадает в первую очередь турагент, потому что начнутся судебные иски. Будут подавать в суд на турагентов, потому что они принимали деньги от туристов. Начнутся проблемы: кто-то из туроператоров закроется сразу, кто-то будет банкротиться. Пострадают еще те, кто вносил деньги», - сказал Голов.
Он отметил, что туроператоры надеялись на открытие границ для того, чтобы предложить россиянам альтернативные маршруты, однако после пандемии этому помешала спецоперация. По словам Голова, туроператоры могли ссылаться на постановление правительства об отсрочке по возврату средств клиентам на любое заявление туриста, но сейчас это уже не удастся сделать.
«Операторы надеялись на то, что откроются границы. Пандемия закончилась – началась спецоперация. Сейчас практически никто не работает с Европой. Были локальные операторы, которые работали только с европейскими странами, там тоже деньги должны. Все это время операторы содержали офисы, сотрудников, платили зарплаты, налоги. Какая-то часть заработанных денег кому-то возвращалась, операторы на любое заявление турагента и туриста отвечали, что есть постановление правительства. Оно действовало до конца декабря 2022 года. В 2023 году мы все надеялись, что Минэк будет либо за счет государства производить эти выплаты, чтобы сохранить туроператоров, либо предложит какую-то схему, но этого не произошло», - резюмировал Голов.
Так, в Минэкономразвития сообщали, что долг операторов перед туристами в апреле 2022 года составлял 40 миллиардов рублей, а уже в декабре сократился до 1,5 миллиарда рублей. Там также отметили, что в настоящее время ведутся поиски альтернативных решений, которые могут защитить туристов и сохранить устойчивость туристической отрасли.
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