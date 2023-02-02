Названы последствия отмены отсрочки туроператорам по возвратам за туры

Накануне «Известия» сообщили, что Минэкономразвития РФ приняло решение не продлевать на 2023 год отсрочку для туроператоров по возврату средств клиентам за отмененные из-за пандемии туристические поездки. Там отметили, что отсрочка действовала более чем 2,5 года и свыше 90% долгов за этот период было погашено. При этом ранее в «Турпомощи» говорили, что туроператоры должны туристам на конец 2022 года порядка 10 миллиардов рублей. Сергей Голов отметил, что туристам выплатили далеко не все средства.

«10 миллиардов – это не та сумма, там гораздо больше. Боюсь, что для многих туроператоров это станет окончательной информационной проблемой, которая сейчас появится. Пострадает в первую очередь турагент, потому что начнутся судебные иски. Будут подавать в суд на турагентов, потому что они принимали деньги от туристов. Начнутся проблемы: кто-то из туроператоров закроется сразу, кто-то будет банкротиться. Пострадают еще те, кто вносил деньги», - сказал Голов.

Он отметил, что туроператоры надеялись на открытие границ для того, чтобы предложить россиянам альтернативные маршруты, однако после пандемии этому помешала спецоперация. По словам Голова, туроператоры могли ссылаться на постановление правительства об отсрочке по возврату средств клиентам на любое заявление туриста, но сейчас это уже не удастся сделать.