Китай, Катар, Уганда: Туроператоры раскрыли новые зарубежные направления на 2023 год
В следующем году увеличится число прямых рейсов в азиатские страны, заметный интерес проявляют и африканские государства, рассказал в эфире НСН Дмитрий Арутюнов.
Азия – самое перспективное направление выездного туризма в 2023 году, возможно открытие нескольких новых направлений, заявил в пресс-центре НСН основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов.
«Увеличивается число рейсов в Азию. Мы уже летаем на Шри-Ланку, в Гоа, в Таиланд по нескольким направлениям. Думаю, большое открытие нас в 2023 году ожидает – это Китай, открытие заново: там немного смягчили политики «нулевой терпимости» к коронавирусу. Будет в Азию побольше рейсов. Плюс Катар: люди после ЧМ по футболу поняли, что в этой стране можно отдыхать, народ туда устремится», - ожидает он.
Кроме того, по словам эксперта, активный интерес к авиасообщению с Россией проявляют страны Африки. А вот с Европой на фоне санкций пока глухо.
«Мальдивы становятся уже практически массовым направлением. У нас уже есть рейсы на Сейшелы. Ждём, что будет ещё побольше рейсов на Маврикий. Есть ещё очень много африканских стран, которые хотят летать в Россию. К нам уже летают Алжир и Египет, Эфиопия прямыми рейсами. ЮАР выразил желание. Как ни странно, хочет летать Уганда. Марокканские авиалинии готовы вернуться в Россию. Думаю, здесь нужно искать точки роста, потому что пока с Европой у нас вряд ли что-то получится с прямыми рейсами…Греки нам сейчас рассказывают, как здорово летать к ним через Ереван», - рассказал Арутюнов.
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