В «Турпомощи» заявили, что туроператоры должны туристам около 10 млрд рублей
Меры, которые принимал в том числе Ростуризм, дали туроператорам не обанкротиться, отметил в эфире НСН Валерий Коровкин.
Туроператоры должны туристам на конец 2022 года порядка 10 миллиардов рублей, это очень хороший показатель, рассказал советник директора Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» Валерий Коровкин в пресс-центре НСН.
«Операторские компании на начало 2022 года были должны туристам порядка 46 млрд рублей. Это были отложенные с пандемии долги. На конец 2022 года эта цифра составляет около 10 млрд рублей. Это очень хороший показатель, слава Богу! И пока меры, которые принимал в том числе Ростуризм, дали туроператорам не обанкротиться», - сказал Коровкин.
В свою очередь президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной Палате РФ Сергей Голов отметил, что к «возврату» денег туристам есть много вопросов.
«Это не возврат денег был, а возможность отсрочки возврата. С чего туроператорам, работавшим на Европу, возвращать деньги, если у них нет оборотных средств? Нужно понимать, что деньги возвращают не из заработанного, а из других денег, которые взяли у туристов. Это пирамида», - сказал Голов.
Ранее Сергей Голов в пресс-центре НСН отметил, что количество работающих турагентов сократилось на 50% в 2022 году, при этом многие турагенты до сих пор не могут вернуть деньги «постковидникам» и тем, у кого сорвались поездки после 24 февраля и мобилизации.
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