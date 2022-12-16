В «Турпомощи» заявили, что туроператоры должны туристам около 10 млрд рублей

«Операторские компании на начало 2022 года были должны туристам порядка 46 млрд рублей. Это были отложенные с пандемии долги. На конец 2022 года эта цифра составляет около 10 млрд рублей. Это очень хороший показатель, слава Богу! И пока меры, которые принимал в том числе Ростуризм, дали туроператорам не обанкротиться», - сказал Коровкин.

В свою очередь президент Союза туристических агентств, член Координационного совета по туризму при Общественной Палате РФ Сергей Голов отметил, что к «возврату» денег туристам есть много вопросов.

«Это не возврат денег был, а возможность отсрочки возврата. С чего туроператорам, работавшим на Европу, возвращать деньги, если у них нет оборотных средств? Нужно понимать, что деньги возвращают не из заработанного, а из других денег, которые взяли у туристов. Это пирамида», - сказал Голов.

Ранее Сергей Голов в пресс-центре НСН отметил, что количество работающих турагентов сократилось на 50% в 2022 году, при этом многие турагенты до сих пор не могут вернуть деньги «постковидникам» и тем, у кого сорвались поездки после 24 февраля и мобилизации.

