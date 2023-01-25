«Накопить на поездку»: Как подешевеют туры после обнуления НДС для туроператоров

Средняя стоимость тура по России составляет 45 тысяч рублей, с отменой НДС для туроператоров цена поездки станет дешевле примерно на три тысячи рублей, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов в разговоре с НСН.

Накануне президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский сообщил, что освобождение туроператоров от уплаты НДС на туры внутри страны позволит компаниям активнее развивать российский туризм и снизить цены на организованный отдых в регионах. Александр Курносов отметил, что НДС для туроператоров необходимо обнулить.

«Основной проблемой развития внутреннего туризма является то, что 70% населения во время своего отпуска не покидает своего региона. Главный сдерживающий фактор – это отсутствие денежных средств для того, чтобы съездить в поездку. Средняя цена поездки на одного человека составляет 45 тысяч рублей, средняя зарплата в регионах также около 45 тысяч. Поэтому, естественно, большинству людей сложно на это накопить. Пока более-менее свободно путешествуют 20-25% населения. Если мы говорим о том, насколько изменится стоимость турпакета… Если средняя стоимость поездки 45 тысяч, то около половины составляло проживание, то есть 22 тысячи, соответственно доля НДС там составляла три тысячи. Для какой-то категории населения будет более дешевый продукт, может быть, это позволит людям выехать из дальних регионов и поехать на море», - сказал Курносов.

По его словам, АТОР надеется, что решение об освобождении туроператоров от уплаты НДС на туры внутри страны будет принято. Курносов отметил, что такое решение будет способствовать упрощению работы туроператоров, а турист в свою очередь получит продукт одинаковый по цене что от гостиницы, что от туроператора.

Ранее член президиума «Альянса туристических агентств РФ» Алексан Мкртчян в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что в 2023 году на фоне закрытой Европы и сложностей с авиасообщением цены на популярные среди россиян направления вырастут до 40%.

