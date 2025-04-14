Туроператоры: самый дешевый заграничный отдых этим летом - в Турции

Арутюнов заявил, что россияне также активно путешествуют и в других направлениях: в списках лидеров как ближнее, так и дальнее зарубежье.

«Российские туристы в топ-2 в мире по посещению Мальдив в последние годы. У нас есть традиционные, популярные направления, например, Бали. Летом также популярны поездки в Африку. Цифры пока не сильно большие, но очень положительная динамика. Вот туда будут ездить наши граждане. Очень многие выбирают страны ближнего зарубежья: Грузию, Армению, азербайджанское побережье Каспийского моря», — отметил он.

Собеседник НСН подчеркнул, что цена на такой отдых может быть совсем разной, но дешевле всего слетать в Турцию.

«На двоих за неделю в приличной гостинице можно заплатить и 350 тысяч рублей, включая перелет. Но если мы говорим о каком-то не убитом отеле с хорошим качественным отдыхом, то я бы рассчитывал на 150, в редких случаях 120 тысяч вместе с авиабилетами», — заявил генеральный директор компании «Арт-тур».