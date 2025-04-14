Туроператоры: самый дешевый заграничный отдых этим летом - в Турции
За границей россияне ценят качественный сервис, которого не хватает российским отелям, но внутренний туризм пока не страдает от конкуренции, заявил в беседе с НСН туроператор Дмитрий Арутюнов.
Наиболее востребованными у российских туристов выездными направлениями этим летом будут Турция, Мальдивы и страны Африки, заявил в эфире НСН гендиректор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
По данным сервисов онлайн-бронирования, россияне все чаще выбирают отдых за границей. Доля тех, кто предпочел путешествовать по миру, в январе-марте выросла с 21% до 26% год к году, сообщила газета «Коммерсант». Арутюнов уверен, что спрос останется на стабильно высоком уровне и этим летом, а чаще всего россияне будут посещать Турцию.
«Турция вне конкуренции, она в последние годы принимает по 5-6 миллионов россиян, и я думаю, что этот год не станет исключением. На ситуацию может повлиять геополитика, но турки ведут себя очень осмотрительно и не будут делать ничего, что навредило бы туризму в летний сезон», — отметил директор туроператора.
Арутюнов заявил, что россияне также активно путешествуют и в других направлениях: в списках лидеров как ближнее, так и дальнее зарубежье.
«Российские туристы в топ-2 в мире по посещению Мальдив в последние годы. У нас есть традиционные, популярные направления, например, Бали. Летом также популярны поездки в Африку. Цифры пока не сильно большие, но очень положительная динамика. Вот туда будут ездить наши граждане. Очень многие выбирают страны ближнего зарубежья: Грузию, Армению, азербайджанское побережье Каспийского моря», — отметил он.
Собеседник НСН подчеркнул, что цена на такой отдых может быть совсем разной, но дешевле всего слетать в Турцию.
«На двоих за неделю в приличной гостинице можно заплатить и 350 тысяч рублей, включая перелет. Но если мы говорим о каком-то не убитом отеле с хорошим качественным отдыхом, то я бы рассчитывал на 150, в редких случаях 120 тысяч вместе с авиабилетами», — заявил генеральный директор компании «Арт-тур».
Даже если для россиян станут доступнее путешествия в страны Европы, это не навредит внутреннему туризму, уверен эксперт.
«Это ни в коем случае не станет заменой внутреннему туризму. Он продолжает бить рекорды. Все гостиницы на нашем Черноморском побережье и в Крыму, в крупных городах: Москва, Питер, Казань, заполнены, у них даже уже овербукинги. Это может придать импульс нашим отельерам улучшать качество, работать над сервисом. Это то, в чем мы проигрываем зарубежным курортам», — отметил собеседник НСН.
Ранее туроператоры продали 70% всех зарубежных туров на майские праздники, сообщает Ассоциация туроператоров России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В допинг-пробе игрока хоккейного ЦСКА нашли мельдоний
- В Госдуме назвали «безумием» заявление Мерца о поставках ракет Taurus Украине
- СМИ: Европейские компании захотели вернуть российский газ
- ВС России 13 апреля ударили по месту совещания командования ВСУ в Сумах
- Песков: Евросоюз пока не склонен к мирному процессу по Украине
- У рэпера Маcan произошел конфликт с гаишниками в центре Москвы
- Песков: День Победы будет широко праздноваться в России
- ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 235 солдат и РСЗО «Град»
- Даниил Медведев вернулся в ТОП-10 лучших теннисистов мира
- Музыканты «Ay Yola» получили звания от главы Башкирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru