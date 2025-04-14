Туроператоры: самый дешевый заграничный отдых этим летом - в Турции

За границей россияне ценят качественный сервис, которого не хватает российским отелям, но внутренний туризм пока не страдает от конкуренции, заявил в беседе с НСН туроператор Дмитрий Арутюнов.

Наиболее востребованными у российских туристов выездными направлениями этим летом будут Турция, Мальдивы и страны Африки, заявил в эфире НСН гендиректор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

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По данным сервисов онлайн-бронирования, россияне все чаще выбирают отдых за границей. Доля тех, кто предпочел путешествовать по миру, в январе-марте выросла с 21% до 26% год к году, сообщила газета «Коммерсант». Арутюнов уверен, что спрос останется на стабильно высоком уровне и этим летом, а чаще всего россияне будут посещать Турцию.

«Турция вне конкуренции, она в последние годы принимает по 5-6 миллионов россиян, и я думаю, что этот год не станет исключением. На ситуацию может повлиять геополитика, но турки ведут себя очень осмотрительно и не будут делать ничего, что навредило бы туризму в летний сезон», — отметил директор туроператора.
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Арутюнов заявил, что россияне также активно путешествуют и в других направлениях: в списках лидеров как ближнее, так и дальнее зарубежье.

«Российские туристы в топ-2 в мире по посещению Мальдив в последние годы. У нас есть традиционные, популярные направления, например, Бали. Летом также популярны поездки в Африку. Цифры пока не сильно большие, но очень положительная динамика. Вот туда будут ездить наши граждане. Очень многие выбирают страны ближнего зарубежья: Грузию, Армению, азербайджанское побережье Каспийского моря», — отметил он.

Собеседник НСН подчеркнул, что цена на такой отдых может быть совсем разной, но дешевле всего слетать в Турцию.

«На двоих за неделю в приличной гостинице можно заплатить и 350 тысяч рублей, включая перелет. Но если мы говорим о каком-то не убитом отеле с хорошим качественным отдыхом, то я бы рассчитывал на 150, в редких случаях 120 тысяч вместе с авиабилетами», — заявил генеральный директор компании «Арт-тур».
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Даже если для россиян станут доступнее путешествия в страны Европы, это не навредит внутреннему туризму, уверен эксперт.

«Это ни в коем случае не станет заменой внутреннему туризму. Он продолжает бить рекорды. Все гостиницы на нашем Черноморском побережье и в Крыму, в крупных городах: Москва, Питер, Казань, заполнены, у них даже уже овербукинги. Это может придать импульс нашим отельерам улучшать качество, работать над сервисом. Это то, в чем мы проигрываем зарубежным курортам», — отметил собеседник НСН.

Ранее туроператоры продали 70% всех зарубежных туров на майские праздники, сообщает Ассоциация туроператоров России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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