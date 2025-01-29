Туристы из России стали вдвое чаще путешествовать в Китай

В среднем стоимость авиабилета в один конец составила 33 000 рублей. Чаще всего российские туристы посещали Шанхай (23,8%), Пекин (22,2%), Гуанчжоу (14,6%), Харбин (6,2%) и Ханчжоу (4,5%).

Вдвоем предпочитают путешествовать 43% россиян, при этом мужчины, как правило, чаще отправляются в Китай, чем женщины (56% против 44%). Средний возраст российских туристов в Китае — 26-40 лет.

Охотно поедут российские туристы в Китай и в 2025 году — на эту страну сейчас приходится 4,1% отельных бронирований и 5,2% авиабронирований.

Ранее схему московского метрополитена перевели на китайский язык, ее будут показывать на интерактивных экранах в вагонах современных поездов в ближайшее время. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

