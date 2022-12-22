Авиакомпания iFly отменила рейсы в Египет на 22 декабря

Авиаперевозчик iFly объявил об отмене всех своих рейсов в Египет на 22 декабря, сообщает «РЕН ТВ».

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Полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх авиакомпания отменяет с прошлой недели. В четверг планировалось их возобновить, но вместо этого рейсы аннулированы.

«Все туристы, чьи вылеты не состоялись по причине отмене рейса, могут обратиться по месту приобретения тура, написать заявление, и денежные средства будут возвращены в полном объеме. Те туристы, которые находятся уже в Египте, возвращаются в соответствии с графиком, который утвержден ранее. На данный момент вернулось около 4 тысяч туристов», – заявил гендиректор «TEZ TOUR Россия» Воскан Арзуманов.

Ранее Иордания запретила пролет iFly в своем воздушном пространстве из-за проблем со страхованием, вызванных санкциями. Вслед за iFly свои рейсы на египетские курорты начали отменять и «Уральские авиалинии».

Туристам необходимо тщательно выбирать перевозчика, стоимость билета у регулярных дороже, но вопрос надежности в сегодняшних реалиях особенно важен, заявил основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТуризмОтмена РейсаЕгипетАвиакомпания
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