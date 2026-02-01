Патриарх Кирилл рассказал, как выпил две бутылки коньяка, учась в семинарии

По словам патриарха, в те годы уполномоченный по делам религий, которого он охарактеризовал как человека, враждебно настроенного к Церкви и стремившегося всячески препятствовать её развитию и укреплению, неожиданно пригласил молодого семинариста на продолжительную беседу. Разговор длился четыре часа. Патриарх отметил, что в контексте той эпохи этот случай был крайне редким - приглашение студента семинарии к такому высокому чиновнику практически не случалось.

В ходе встречи они вместе выпили две бутылки коньяка. По мнению патриарха, именно эта деталь помогает лучше понять атмосферу и реалии советского времени. Он подчеркнул, что несмотря на явную враждебность чиновника к Церкви, тот всё же проявил такое необычное гостеприимство по отношению к студенту.

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) поступил в Ленинградскую духовную семинарию после окончания средней школы в 1965 году, затем продолжил обучение в Ленинградской духовной академии, которую окончил с отличием в 1970 году. Впоследствии он стремительно продвигался по церковной иерархии: в 1971 году стал архимандритом, в 1977-м — архиепископом, в 1991 году - митрополитом. 1 февраля 2009 года он был избран предстоятелем Русской православной церкви, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».