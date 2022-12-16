«Вопрос надежности»: Эксперты посоветовали тщательно выбирать авиаперевозчика
Выбор перевозчика является одним из самых главных вопросов при планировании отпуска, отметил в эфире НСН основатель АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов.
Туристам необходимо тщательно выбирать перевозчика, стоимость билета у регулярных дороже, но вопрос надежности в сегодняшних реалиях особенно важен, заявил основатель и гендиректор туроператора АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов в пресс-центре НСН.
«Совет туристам: если вы летите в отпуск, один из самых главных вопросов – выбор перевозчика. Понятно, что у многих регулярных и национальных перевозчиков, как российских, так и иностранных, стоимость билета дороже. Но вопрос надежности в наше время особенно важен. Понятно, что «Аэрофлот» не пошлет самолеты через страну, где грозит опасность задержки или ареста рейса. Серьезные перевозчики предусматривают такие варианты. Когда мы платим за билет, мы платим и за такие нюансы», - сказал Арутюнов.
В свою очередь советник директора Ассоциации «ТУРПОМОЩЬ» Валерий Коровкин в пресс-центре НСН отметил, что россиянам лучше обращаться к туроператорам при планировании отпуска.
«По ситуации нынешнего года стало понятно: лучше обращаться к туроператорам, где хоть кто-то за тебя несет ответственность и чем-то может помочь», - резюмировал Коровкин.
Ранее Валерий Коровкин в пресс-центре НСН рассказал, что Иордания запретила авиакомпании iFly пролет через свое воздушное пространство, так как некоторые самолеты были не переведены в российский реестр.
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