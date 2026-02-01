Трамп выразил надежду на скорое соглашение с Ираном

По словам Трампа, в непосредственной близости от иранского побережья находятся крупнейшие и самые мощные военные корабли в мире. Именно это обстоятельство, как он дал понять, создаёт особый контекст для текущих переговоров.

«Через пару дней, надеюсь, мы заключим сделку», - сказал Трамп.

Трамп не уточнил, о каком именно формате соглашения идёт речь и какие вопросы планируется урегулировать в первую очередь.

Ранее президент Сербии сообщил, что США нанесут удар по Ирану в течение 48 часов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».