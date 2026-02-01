Трамп выразил надежду на скорое соглашение с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает в ближайшие дни достичь договорённости с Ираном. Об этом он сообщил журналистам.
По словам Трампа, в непосредственной близости от иранского побережья находятся крупнейшие и самые мощные военные корабли в мире. Именно это обстоятельство, как он дал понять, создаёт особый контекст для текущих переговоров.
«Через пару дней, надеюсь, мы заключим сделку», - сказал Трамп.
Трамп не уточнил, о каком именно формате соглашения идёт речь и какие вопросы планируется урегулировать в первую очередь.
Ранее президент Сербии сообщил, что США нанесут удар по Ирану в течение 48 часов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Долина рассказала, что пока снимает квартиру из-за нехватки средств на новую
- Трамп выразил надежду на скорое соглашение с Ираном
- Патриарх Кирилл рассказал, как выпил две бутылки коньяка, учась в семинарии
- Долина собрала аншлаг на первом в 2026 году большом сольном концерте
- Оспа обезьян подтвердилась у пациента, доставленного в больницу в Домодедово
- СК: В Санкт-Петербурге третий день ищут пропавшего девятилетнего ребенка
- МО РФ: Средства ПВО за день уничтожили 38 украинских БПЛА
- Шойгу: Путин и Си Цзиньпин ведут активный и регулярный диалог
- Двух россиян арестовали в Таиланде по делу о расправе над соотечественником
- Свыше 20 грузовых вагонов сошли с путей в Кировской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru