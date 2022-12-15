Росавиация просит iFly пересадить пассажиров на рейсы других компаний
Федеральное агентство воздушного транспорта предлагает авиакомпании iFly пересадить пассажиров с задержанных египетских рейсов на самолёты других авиакомпаний и отчитаться об этом.
Ранее стало известно о задержке шести рейсов, которыми должны были улететь на курорты Египта порядка двух тысяч человек. Три рейса — из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх не отменены, но перенесены на 14–20 часов, обратные три — уже отменены.
На данный момент более тысячи клиентов туроператора Tez Tour ожидают отправления в Египет в аэропорту «Внуково».
Как пояснил сам авиаперевозчик агентству «РИА Новости», рейсы задерживаются по причине закрытия Иорданией своего воздушного пространства. Пассажиров ночных рейсов поселили в гостиницах у аэропорта.
Сложности с полетами за границу у россиян возникли на фоне санкций Евросоюза после начала спецоперации РФ на Украине, который закрыл для России своё воздушное пространство.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», для полётов за рубеж доступна уже половина авиапарка российских авиакомпаний. Данные лайнеры перевозчикам удалось снять с регистрации в Бермудском реестре и оформить как российские во избежание проблем с двойной регистрацией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru