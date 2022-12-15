Росавиация просит iFly пересадить пассажиров на рейсы других компаний

Федеральное агентство воздушного транспорта предлагает авиакомпании iFly пересадить пассажиров с задержанных египетских рейсов на самолёты других авиакомпаний и отчитаться об этом.

Ранее стало известно о задержке шести рейсов, которыми должны были улететь на курорты Египта порядка двух тысяч человек. Три рейса — из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх не отменены, но перенесены на 14–20 часов, обратные три — уже отменены.

На данный момент более тысячи клиентов туроператора Tez Tour ожидают отправления в Египет в аэропорту «Внуково».