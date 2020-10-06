АТОР: Загрязнение побережья Камчатки может плохо сказаться на туризме

Ситуация с загрязнением акватории Тихого океана на Камчатке может негативно сказаться на туристической привлекательности региона. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский.

«Если история будет иметь длительное и негативное продолжение, тогда люди, конечно, станут реже туда ездить», - сказал он «Газете.ру».