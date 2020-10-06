АТОР: Загрязнение побережья Камчатки может плохо сказаться на туризме
Ситуация с загрязнением акватории Тихого океана на Камчатке может негативно сказаться на туристической привлекательности региона. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский.
«Если история будет иметь длительное и негативное продолжение, тогда люди, конечно, станут реже туда ездить», - сказал он «Газете.ру».
По словам Уманского, пока изменения спроса на туры по Камчатке не произошло.
В свою очередь туркомпании, опрошенные изданием, сообщили, что отмен ранее забронированных туров на Камчатку не было. Там также отметили, что туристический сезон в регионе уже завершается.
Причины экологической катастрофы на Камчатке могут быть как техногенные, так и природные - например, выделение газов из-за сейсмической активности. Об этом в эфире НСН рассказал первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов
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