АТОР: Загрязнение побережья Камчатки может плохо сказаться на туризме

Ситуация с загрязнением акватории Тихого океана на Камчатке может негативно сказаться на туристической привлекательности региона. Об этом рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский.

«Если история будет иметь длительное и негативное продолжение, тогда люди, конечно, станут реже туда ездить», - сказал он «Газете.ру».

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По словам Уманского, пока изменения спроса на туры по Камчатке не произошло.

В свою очередь туркомпании, опрошенные изданием, сообщили, что отмен ранее забронированных туров на Камчатку не было. Там также отметили, что туристический сезон в регионе уже завершается.

Причины экологической катастрофы на Камчатке могут быть как техногенные, так и природные - например, выделение газов из-за сейсмической активности. Об этом в эфире НСН рассказал первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов


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ФОТО: скрин t.me/baza
ТЕГИ:ТуризмЭкологияКамчатка
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