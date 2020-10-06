Губернатор назвал две причины гибели морских организмов на Камчатке
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что специалисты отрабатывают две наиболее вероятные версии гибели морских животных на побережье Камчатки. По его словам, причинами могли стать техногенные токсины или токсины от цветения микроводорослей, передает РИА Новости.
Ранее Солодов предположил, что источником загрязнения мог стать Козельский полигон ядохимикатов, сообщает телеканал «360». Также будут проверены Камчатский водоканал и «Камчатскэнерго».
Между тем, ученые заявили, что на дне Авачинской бухты погибло 95% бентоса — морских организмов. При этом состояние морских млекопитающих и птиц находится в норме.
Глава думского комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов в эфире НСН заявил, что пока сложно говорить о масштабах произошедшего, так как не установлена ни природа загрязнения, ни количество отравляющих веществ.
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