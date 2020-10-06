Губернатор назвал две причины гибели морских организмов на Камчатке

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что специалисты отрабатывают две наиболее вероятные версии гибели морских животных на побережье Камчатки. По его словам, причинами могли стать техногенные токсины или токсины от цветения микроводорослей, передает РИА Новости.

Ранее Солодов предположил, что источником загрязнения мог стать Козельский полигон ядохимикатов, сообщает телеканал «360». Также будут проверены Камчатский водоканал и «Камчатскэнерго».