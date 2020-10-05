Газы и «химия»: Эколог раскрыл возможные причины катастрофы на Камчатке

Собеседник НСН уточнил, что если удастся оперативно выявить и устранить причины произошедшего, то на восстановление животного мира понадобиться порядка пяти лет.

«Судя по съемке, там не великовозрастный животный мир, поэтому, думаю, что в районе пяти лет понадобится на восстановление. Но сначала надо выявить источник загрязнения. Смущает то, что это устойчивое загрязнение – несколько дней берутся пробы и достаточно долго держится загрязнение. Это значит, что либо течет из какого-то большого источника, либо сейсмическое что-то. Если что-то открылось на дне, то мы с этим справиться не сможем, мы не умеем с таким справляться», - рассказал эксперт.

Он также уточнил, что за 20 лет подобного рода происшествия случались «в Мексиканском заливе несколько раз за 20 лет, в районе Фукусимы, когда цунами с собой притащило много погибших животных».

«У нас во всех вулканических зонах всегда была массовая гибель, просто редко совпадает со штормом, чтобы на берег так выбрасывало», - заключил первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы.

Напомним, в последних числах сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Кроме того люди отмечали ухудшение состояния здоровья, химические ожоги глаз. В социальных сетях тем временем стали появляться фото- и видеокадры с изображением выброшенных на берег мертвых морских животных.

Специалисты выявили загрязнение прибрежных морских вод в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков были направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.

Ранее НСН сообщала, что массовой гибелью морских животных на Камчатке займется центральный аппарат Следственного комитета России.

