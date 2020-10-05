Газы и «химия»: Эколог раскрыл возможные причины катастрофы на Камчатке
Причины экологической катастрофы на Камчатке могут быть как техногенные, так и природные - например, выделение газов из-за сейсмической активности, рассказал эколог в эфире НСН.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что местные власти рассматривают три причины загрязнения акватории Тихого океана у берегов полуострова – техногенное загрязнение, природное воздействие и сейсмическая активность.
Первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов в беседе с НСН отметил, что причины, повлекшие бедствие подводного мира могут работать в комплексе.
«Следы нефтепродуктов - это загрязнения, связанные с эксплуатацией самой Авачинской бухты. А активная химия, которая, скорее всего, убила животных, носит характер либо техногенного выброса – сбросили какие-то достаточно вредные вещества, либо сейсмики – в сентябре было три сейсмические активности в этом регионе. А мы знаем, что бывает так, что открываются трещины, выделяются газы, которые превращаются в кислоту и выжигают животный мир, особенно донный. Поэтому, боюсь, что если провести все анализы, то там разные причины», - сказал Расулмухамедов.
Прежде всего на месте катастрофы необходимо убрать останки морских обитателей, отметил он. Далее будет взят анализ донного слоя, чтобы посмотреть, насколько он поврежден. Если не сильно, то делать восстановительные работы в виде формирования прикормочной базы для основных видов животных.
Собеседник НСН уточнил, что если удастся оперативно выявить и устранить причины произошедшего, то на восстановление животного мира понадобиться порядка пяти лет.
«Судя по съемке, там не великовозрастный животный мир, поэтому, думаю, что в районе пяти лет понадобится на восстановление. Но сначала надо выявить источник загрязнения. Смущает то, что это устойчивое загрязнение – несколько дней берутся пробы и достаточно долго держится загрязнение. Это значит, что либо течет из какого-то большого источника, либо сейсмическое что-то. Если что-то открылось на дне, то мы с этим справиться не сможем, мы не умеем с таким справляться», - рассказал эксперт.
Он также уточнил, что за 20 лет подобного рода происшествия случались «в Мексиканском заливе несколько раз за 20 лет, в районе Фукусимы, когда цунами с собой притащило много погибших животных».
«У нас во всех вулканических зонах всегда была массовая гибель, просто редко совпадает со штормом, чтобы на берег так выбрасывало», - заключил первый зампред центрального совета Всероссийского общества охраны природы.
Напомним, в последних числах сентября серферы Камчатки рассказали об изменении цвета воды в Тихом океане на Халактырском пляже. Кроме того люди отмечали ухудшение состояния здоровья, химические ожоги глаз. В социальных сетях тем временем стали появляться фото- и видеокадры с изображением выброшенных на берег мертвых морских животных.
Специалисты выявили загрязнение прибрежных морских вод в 2,5 раза по фенолам и в 3,6 раза по нефтепродуктам. Пробы воды, песка, образцы погибших морских животных и моллюсков были направлены на исследование в лаборатории Москвы и Владивостока.
Ранее НСН сообщала, что массовой гибелью морских животных на Камчатке займется центральный аппарат Следственного комитета России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+10 888 / сут.
Умерли
21 475+117 / сут.
Выздоровели
982 тыс.+3 181 / сут.
- Азербайджан сообщил о числе погибших в понедельник
- Глава МИД Турции призвал поддержать Азербайджан в Карабахе
- В ВОЗ назвали число жителей Земли, заразившихся COVID-19
- Азербайджан предупредил об угрозе для гражданских самолетов из-за войны в Карабахе
- Познер предложил отрицающим существование коронавируса жить в вольере
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru