АТОР: Выездной туризм ведет россиян в Азию, оставив позади часть старых курортов
За январь-сентябрь 2025 года зафиксирован заметный рост зарубежного туризма среди россиян: количество поездок за границу выросло почти на 13% в сравнении с тем же периодом 2024 года. Общее число туристических путешествий за этот срок составило порядка 14,8 миллиона.
При этом прослеживается тенденция к диверсификации направлений: наряду с привычными туристическими маршрутами россияне все активнее выбирают страны Азии, Африки и Ближнего Востока.
Если учитывать все цели выездов (не только туризм), то за три квартала 2025 года граждане РФ пересекали границу 24 миллиона раз — это на 6,75% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Аналитическая служба АТОР, изучив данные Пограничной службы ФСБ и зарубежных ведомств, выяснила: в летне‑осенний сезон (июль–сентябрь) россияне совершили 10,35 миллиона поездок за рубеж. Эти цифры свидетельствуют о постепенном восстановлении выездного туризма и расширении его географического охвата.
Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал НСН, почему россияне отказались от отдыха в Европе.
