АТОР: Цены на отдых продолжат расти в 2024 году

По ее словам, в этом году стоимость внутрироссийского туризма выросла на 15-20%, а международного - еще больше. В АТОР полагают, что цены на туры вырастут еще больше в следующем году.

Ломидзе отметила, что 2023 год стал рекордным для внутреннего туризма. Российские туристы совершили больше 137 миллионов поездок по России.

Ранее специалист музея-заповедника «Кижи», историк-переводчик, исполнитель песен на карельском языке, лауреат множества конкурсов Марина Ноженко в пресс-центре НСН заявила, что приехать в Карелию можно и на выходные, достопримечательности находятся в комфортной доступности от Петрозаводска.

