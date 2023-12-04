АТОР: Цены на отдых продолжат расти в 2024 году
Россиянам не стоит ожидать снижение цен на туры в 2024 году, заявила «Известиям» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
По ее словам, в этом году стоимость внутрироссийского туризма выросла на 15-20%, а международного - еще больше. В АТОР полагают, что цены на туры вырастут еще больше в следующем году.
Ломидзе отметила, что 2023 год стал рекордным для внутреннего туризма. Российские туристы совершили больше 137 миллионов поездок по России.
Ранее специалист музея-заповедника «Кижи», историк-переводчик, исполнитель песен на карельском языке, лауреат множества конкурсов Марина Ноженко в пресс-центре НСН заявила, что приехать в Карелию можно и на выходные, достопримечательности находятся в комфортной доступности от Петрозаводска.
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