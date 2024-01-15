АТОР: Проживание на Мальдивах подешевело после новогодних праздников до 30%

Цены на проживание в отелях Мальдив подешевели на 15-30% по окончании новогодних праздников, а цены на перелеты упали до четырех раз. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Отмечается, что цены на проживание по сравнению с новогодним периодом снизились на 15-30%, а в некоторых объектах и на 50-70%. Кроме того, снизились также тарифы на авиаперелеты. В частности, стоимость билетов «Аэрофлота» по маршруту Москва - Мале - Москва снизилась в 2-2,5 раза, а по сравнению с пиковыми новогодними датами в четыре раза.

Ранее сообщалось, что средний чек за тур на курорты Египта на новогодних каникулах составил 220,5 тысячи рублей. При этом самым дорогим (326 тысяч рублей) стал средний чек за тур в Таиланд в праздничные выходные, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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