Во Владивостоке отравились студенты ДВФУ

Во Владивостоке 14 студентов Дальневосточного федерального университета обратились к медикам из-за симптомов отравления, сообщают «Известия» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Жительница Егорьевска рассказала о массовом отравлении шаурмой

У них подозревается острое кишечное отравление. Молодые люди обратились за медицинской помощью еще 21 мая.

Сотрудники ведомства оценят соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся.

Ранее массовое отравление шаурмой произошло в Подмосковье, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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