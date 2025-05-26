Во Владивостоке отравились студенты ДВФУ

Атака БПЛА отражена в Кинешме в Ивановской области

Силы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву

Около 4,5 тыс. россиян возвращены с подконтрольной Украине территории во время обменов с начала СВО

С 1 июня изменятся выплаты на детей при перерасчёте пособий

Cборная США по хоккею выиграла чемпионат мира