СМИ: Трамп хочет завершения украинского конфликта даже с потерями для Киева

По данным издания, президент США хочет быстрого мира, даже если это будет означать серьезные потери для Украины. Он унизил украинского президента Владимира Зеленского и «неоднократно обхаживал» лидера России Владимира Путина.

Ранее Трамп заявил, что высказывания украинского президента Владимира Зеленского приводят к проблемам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

