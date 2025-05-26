СМИ: Трамп хочет завершения украинского конфликта даже с потерями для Киева

Американский лидер Дональд Трамп настроен на завершение конфликта вокруг Украины даже на крайне невыгодных для Киева условиях, сообщает Zeit.

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По данным издания, президент США хочет быстрого мира, даже если это будет означать серьезные потери для Украины. Он унизил украинского президента Владимира Зеленского и «неоднократно обхаживал» лидера России Владимира Путина.

Ранее Трамп заявил, что высказывания украинского президента Владимира Зеленского приводят к проблемам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:РоссияУкраинаСШАДональд Трамп

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