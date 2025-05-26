СМИ: Трамп хочет завершения украинского конфликта даже с потерями для Киева
Американский лидер Дональд Трамп настроен на завершение конфликта вокруг Украины даже на крайне невыгодных для Киева условиях, сообщает Zeit.
По данным издания, президент США хочет быстрого мира, даже если это будет означать серьезные потери для Украины. Он унизил украинского президента Владимира Зеленского и «неоднократно обхаживал» лидера России Владимира Путина.
Ранее Трамп заявил, что высказывания украинского президента Владимира Зеленского приводят к проблемам, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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