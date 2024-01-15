АТОР: В новогодние праздники туристический поток за рубеж вырос на 40%
Турпоток за рубеж в новогодние праздники вырос на 35-40%, пишут «Известия» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна.
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По словам эксперта, подобная тенденция связана с ростом увеличения числа международных перелетов. Также желание туристов отдохнуть в новогодние праздники в теплых зарубежных странах объясняется морозной погодой в Центральной части России.
Наибольшее число российских туристов, около 100 тысяч человек, в праздничные даты посетили Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Также в лидерах среди направлений оказались Турция, Таиланд, Египет, Шри-Ланка и Мальдивы.
Ранее стало известно, что в 2023 году побил допандемийный рекорд российский турпоток на Кубу. Курорт посетили почти 185 тысяч россиян, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru