Сборная США впервые с 1933 года выиграла чемпионат мира по хоккею

Американская сборная по хоккею впервые с 1933 года выиграла чемпионат мира, сообщает Associated Press.

Она победила в финале команду из Швейцарии. Результат встречи - 1:0.

Сборная США поразила ворота соперника в овертайме. Финал проходил в Стокгольме.

Ранее гендиректор ФХР опроверг отстранение хоккейной сборной России от Олимпиады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/Matt Boulton
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