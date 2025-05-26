Сборная США впервые с 1933 года выиграла чемпионат мира по хоккею
26 мая 202506:17
Американская сборная по хоккею впервые с 1933 года выиграла чемпионат мира, сообщает Associated Press.
Она победила в финале команду из Швейцарии. Результат встречи - 1:0.
Сборная США поразила ворота соперника в овертайме. Финал проходил в Стокгольме.
Ранее гендиректор ФХР опроверг отстранение хоккейной сборной России от Олимпиады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru