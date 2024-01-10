Средний чек за тур в Египет на новогодних каникулах составил 220,5 тысячи рублей
Средний чек за тур на курорты Египта на новогодних каникулах составил 220,5 тысячи рублей, сообщает сервис по поиску и бронированию туров Travelata.ru.
А самым дорогим (326 тысяч рублей) стал средний чек за тур в Таиланд в праздничные выходные.
При этом цены на отдых в ОАЭ, Таиланде, Шри-Ланке, Египте и Турции во второй половине января 2024 года стали ниже на 30% по сравнению с периодом новогодних праздников. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что подобное снижение цен характерно только для некоторых дат вылета, когда спрос не оправдывает ожидания туроператоров. Так, отдохнуть в Таиланде в течение девяти дней можно за 160-180 тысяч рублей на двоих вместо 250 тысяч рублей. При этом в Египте можно провести отдых за 98 тысяч рублей вместо 130-150 тысяч рублей, а в ОАЭ – за 100 тысяч рублей вместо 130 тысяч рублей, передает «Радиоточка НСН».
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