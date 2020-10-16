Правительство выделило более 1 млрд рублей на поддержку туроператоров

«Это действительно так. Четыре тысячи заявок мы получили. Это абсолютно новая мера поддержки. Мы впервые в истории российского туризма запустили такой способ помощи для малого и среднего бизнеса, который заинтересован развивать туристическую инфраструктуру. Правительство выделило на эту поддержку более миллиарда рублей. Мы готовы поддержать самые смелые, интересные предложения», – отметила она.

Кроме того Зарина Догузова в эксклюзивном интервью НСН назвала популярные новогодние направления среди россиян.

