Правительство выделило более 1 млрд рублей на поддержку туроператоров
Глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН рассказала о новых мерах поддержки бизнеса в туристической сфере.
Ростуризм завершил сбор заявок на получение грантов на развитие внутреннего и въездного туризма.
Глава ведомства Зарина Догузова в эфире НСН рассказала подробности.
«Это действительно так. Четыре тысячи заявок мы получили. Это абсолютно новая мера поддержки. Мы впервые в истории российского туризма запустили такой способ помощи для малого и среднего бизнеса, который заинтересован развивать туристическую инфраструктуру. Правительство выделило на эту поддержку более миллиарда рублей. Мы готовы поддержать самые смелые, интересные предложения», – отметила она.
Кроме того Зарина Догузова в эксклюзивном интервью НСН назвала популярные новогодние направления среди россиян.
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