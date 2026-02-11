Стало известно о технических контактах РФ и ФРГ

Между Россией и Германией есть технические контакты, сообщают «Известия» со ссылкой на осведомленный европейский источник.

По его словам, разговоры по поводу возможности возобновления диалога с Москвой в Берлине ведутся после встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже. Собеседник издания указал, что контакты при желании и необходимости помогут достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне.

Европа стремится к диалогу с Россией из-за своих экономических проблем, а представлять Евросоюз будет президент Франции Эммануэль Макрон, рассказал венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН.

