Стало известно о технических контактах РФ и ФРГ
Между Россией и Германией есть технические контакты, сообщают «Известия» со ссылкой на осведомленный европейский источник.
По его словам, разговоры по поводу возможности возобновления диалога с Москвой в Берлине ведутся после встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Анкоридже. Собеседник издания указал, что контакты при желании и необходимости помогут достаточно оперативно наладить диалог на высшем уровне.
Европа стремится к диалогу с Россией из-за своих экономических проблем, а представлять Евросоюз будет президент Франции Эммануэль Макрон, рассказал венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с НСН.
