В Госдуме перечислили возможные темы для разговора президентов РФ и Франции
11 февраля 202605:15
Российский лидер Владимир Путин и его коллега из Франции Эммануэль Макрон могут обсудить урегулирование конфликта вокруг Украины, европейские санкции против Москвы, а также ситуацию в Африке, сообщают «Известия» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы.
По его словам, российские депутаты поддерживают диалог с отдельными европейскими парламентариями.
Ранее стало известно, что между Россией и Германией есть технические контакты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
