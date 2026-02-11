В Госдуме перечислили возможные темы для разговора президентов РФ и Франции

Российский лидер Владимир Путин и его коллега из Франции Эммануэль Макрон могут обсудить урегулирование конфликта вокруг Украины, европейские санкции против Москвы, а также ситуацию в Африке, сообщают «Известия» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы.

СМИ: Макрон намерен позвонить Путину

По его словам, российские депутаты поддерживают диалог с отдельными европейскими парламентариями.

Ранее стало известно, что между Россией и Германией есть технические контакты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияФранция

