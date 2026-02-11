В Госдуме перечислили возможные темы для разговора президентов РФ и Франции

Дуров заявил, что Telegram продолжит следовать принципу свободы слова На ж/д переезде во Фрязино сработало взрывное устройство под днищем авто ЕК предложила запретить все криптовалютные транзакции с Россией ЕС планирует ввести санкции против рэпера Тимати и гендиректора Эрмитажа Пиотровского Норвежский биатлонист на Олимпиаде в Италии признался в измене своей девушке