Утечка и мошенники: Названы минусы электронных путевок для туристов

В России осенью должны были запустить систему, которая бы максимально легализовала туристический рынок. Туроператоры заносили бы в нее основную информацию о путешественниках и их поездке, выдавали бы электронные путевки, а также QR-коды. Мкртчян заявил, что запуск системы перенесли на весну 2023 года.

«Запуск перенесли на весну, дата стоит 1 марта, но может снова сдвинут. Не успели к 1 сентября создать систему. Для туристов станет все еще более прозрачнее: куда он едет, как проходит оплата, что с авиабилетами, отелем. Турист получит больше уверенности, но есть негативные моменты, к примеру, утечка персональных данных», - сказал Мкртчян.