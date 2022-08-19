Депутат Милонов предложил запретить россиянам поездки в Европу
Если захотелось в европейские страны, то пусть россияне пишут расписку, что берут на себя все риски, сказал НСН депутат Госдумы Виталий Милонов.
Надо запретить людям ездить в Европу, а особенно в страны НАТО - это небезопасно и безнравственно, заявил в депутат Госдумы Виталий Милонов в пресс-центре НСН.
В социальных сетях и в СМИ практически каждый день появляются новые случаи проявления русофобии на зарубежных курортах, например, наклейки в самолетах с надписью: «самолеты с русскими должны разбиваться», отказ крупных сетевых отелей заселять россиян, отказ в продаже товаров в магазинах, прекращение выдачи шенгенских виз рядом государств.
«Вообще надо запретить людям ездить в Европу. Если есть служебная необходимость, Боширов там, Петров, все понятно, пусть едут, а отдыхать там нельзя. А если человек едет, то пусть пишет расписку, что берет на себя все риски и знает, что это небезопасно. Кто страдает от русофобии? Мелкие тараканы, недостраны, мелкие карлики пузатые. Прибалтийские страны. Поэтому МИД должен запретить русским людям посещать прибалтийские страны. Там небезопасно. Ни туда, ни в Польшу ездить нельзя! Посещая эти страны и оплачивая там чашку кофе в евро, вы должны знать, что часть суммы пойдет на оплату снарядов, которые убивают русских людей. Я не представляю, чтобы советские туристы хотели бы попасть в Германию во время Великой Отечественной войны. Посещение стран-членов НАТО – безнравственно!», - сказал Милонов.
Парламентарий считает, что в сложившейся геополитической ситуации ехать на отдых в Европу может только неадекватный человек.
«Каким надо быть неадекватным человек, чтобы ехать туда, где русским не рады. Поезжайте к друзьям, так, где вам всегда будут рады, где таких слов, как русофобия, никто не знает. Я в Абхазии и тут такого слова не знают. Конечно, когда вы едете в Европу и прячете свой русский паспорт, боясь, что на вас нападут, то вы, извините, батенька, мазохист. Попадая там в ситуацию вы еще и ставите всю страну на уши, потому что вас надо оттуда вытаскивать», - резюмировал Милонов.
Ранее сообщалось, что глава МИД Литвы призвал аннулировать выданные россиянам шенгенские турвизы.
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