«Сами решат»: Идею Милонова о запрете россиянам ездить в Европу подвергли критике
Говорить людям, куда им ехать или не ехать отдыхать, работать, учиться неправильно, сказала НСН руководитель проекта по оказанию помощи россиянам за рубежом Анна Лапенко.
Указывать россиянам, куда им ехать отдыхать, учиться или работать неправильно, надо заниматься их правовым просвещением, чтобы они знали, где могут получить помощь, если столкнутся с дискриминацией, заявила руководитель проекта Russians по оказанию помощи россиянам за рубежом Анна Лапенко в пресс-центре НСН.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в пресс-центре НСН заявил, что россиянам надо запретить посещение Европы, а исключение сделать только для служебных поездок.
«Люди должны знать, куда им идти с проблемой, где защитить свои права, а говорить людям, куда им ехать или не ехать отдыхать, работать, учиться, немного неправильно. Надо давать рекомендации, где небезопасно, а наши сограждане здравые и сами решат, куда им ехать. Наши соотечественники должны знать, что правоохранительная система страны, в которую они приехали, тоже работает. Если тебя провоцируют на конфликт, хотят подраться, не надо на это поддаваться. Не нужно вступать в конфликт, нужно быть выше ситуации. Для этого есть правоохранители. Вы подходите, жалуетесь, просите сопроводить до гостиницы, указываете на человека, которые ведет себя неподобающе: «Пожалуйста, разберитесь». В Италии были такие случаи, и там полицейские вступались, защищали русских», - сказала Лапенко.
Она отметила, что часто слышит о якобы раздутой проблеме дискриминации русских за границей.
«Это неправда. Люди приходят в консульства, МИД с письменными жалобами. Показывают фотографии, видео, как подверглись дискриминации. Сейчас ситуация немного поубавилась», - подчеркнула Лапенко.
Ранее МИД Финляндии раскрыл возможность уменьшить число туристических виз для россиян
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