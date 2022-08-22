В России введут QR-коды для туристов

Осенью в стране появится единая база электронных путевок. Туроператоры и агентства с сентября будут обязаны вносить в нее данные о поездках российских граждан. Соответствующий закон был принят в мае.

В электронной системе появятся уведомление о заключенном договоре, а также детали туристических услуг. Это сроки поездки и ее условия. Как только турист подпишет договор, его данные и все сведения о предстоящем туре должны будут отображаться в виде QR-кода.

Такую систему было решено ввести, чтобы вывести рынок из «серой» зоны, сделать его прозрачным и защитить россиян от мошенников.

Ранее член Русского Географического Общества Татьяна Тазеева-Гриценко в пресс-центре НСН заявила, что при отказе в заселении в отель нужно обращаться к своему туроператору.

