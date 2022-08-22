В России введут QR-коды для туристов
В России возвращаются QR-коды, однако теперь это касается только туристов, сообщает «РЕН ТВ».
Осенью в стране появится единая база электронных путевок. Туроператоры и агентства с сентября будут обязаны вносить в нее данные о поездках российских граждан. Соответствующий закон был принят в мае.
В электронной системе появятся уведомление о заключенном договоре, а также детали туристических услуг. Это сроки поездки и ее условия. Как только турист подпишет договор, его данные и все сведения о предстоящем туре должны будут отображаться в виде QR-кода.
Такую систему было решено ввести, чтобы вывести рынок из «серой» зоны, сделать его прозрачным и защитить россиян от мошенников.
Ранее член Русского Географического Общества Татьяна Тазеева-Гриценко в пресс-центре НСН заявила, что при отказе в заселении в отель нужно обращаться к своему туроператору.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,1 млн+39 671 / сут.
Умерли
384 тыс.+64 / сут.
Выздоровели
18,3 млн+22 236 / сут.
- В России введут QR-коды для туристов
- В лондонском ресторане отеля Ritz больше не будут подавать блюда из рябчиков
- Движение на трассе М-5 в Ульяновской области восстановили после смертельного ДТП
- Дугин рассказал об угрозах с Украины ему и дочери
- СМИ: Госслужащим в Киеве порекомендовали работать удаленно шесть дней
- В США рассказали, почему генералы НАТО «вспотели» из-за России
- Вучич: Враги Кадырова вербовали албанцев для боев на Украине
- Число погибших в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками в Ульяновской области выросло до 16
- Стало известно о смерти 100-летнего народного артиста России Николая Лебедева
- Число погибших выросло до 15 в ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru