Альянс турагентств: ОАЭ станут лидером среди турнаправлений у россиян в ноябре
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН заявил, что Арабские Эмираты сейчас находятся на втором месте по популярности турнаправлений у российских туристов, однако, по его прогнозу, уже осенью смогут стать абсолютным лидером у россиян.
«У нас сейчас больше 700 рейсов в неделю летают в ОАЭ. Это еще и не сезон! Сейчас самое худшее время для отдыха в Эмиратах, хуже не бывает. А дальше мы ждем тысячу рейсов в неделю! <…> Я считаю, что с ноября абсолютным лидером среди туристических направлений для россиян станут Арабские Эмираты», - уверен Мкртчян.
Ранее специалисты OneTwoTrip назвали страны и направления, которые стали самыми востребованными летом этого года у российских самостоятельных туристов. Как выяснилось, самый большой рост у Токио: за год спрос на гостиницы в этом мегаполисе увеличился в шесть раз. Второе место занимает Сингапур, куда летом россияне стали приезжать в пять раз чаще. Доля Бангкока за год выросла на 87,5 процента, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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