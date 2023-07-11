Названы популярные у российских туристов страны
Названы страны и направления, которые стали самыми востребованными летом этого года у российских самостоятельных туристов, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты проанализировали данные о бронировании отелей в популярных зарубежных городах. Как выяснилось, самый большой рост у Токио: за год спрос на гостиницы в этом мегаполисе увеличился в шесть раз. Средняя стоимость номера - 3,1 тысячи рублей в сутки.
Второе место занимает Сингапур, куда летом россияне стали приезжать в пять раз чаще. Ночь в отеле здесь в среднем обойдется примерно в пять тысяч рублей. Далее идут Сеул и Варадеро, которые стали в четыре раза популярнее у отечественных туристов.
Доля Бангкока за год выросла на 87,5 процента, а забронировать номер можно за тысячу рублей в день.
Напомним, Вьетнам увеличит срок безвизового пребывания для россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названы популярные у российских туристов страны
- СМИ: в Одессе работает ПВО
- СМИ: США плевать на Украину, на кону - более крупная ставка
- Кадыров заявил о пленении пяти солдат ВСУ
- Путин подписал закон, уточняющий порядок восстановления водительских прав
- В Нижнем Новгороде при пожаре в жилом доме один человек погиб и шестеро пострадали
- СМИ: Мадонна перенесет американскую часть турне
- СМИ: к операции готовят парня, которому срезали скальп в Электростали
- СМИ: Байден прилетел в Вильнюс и потерялся в аэропорту
- Мадонна впервые после болезни обратилась к фанатам
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru