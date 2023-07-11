Названы популярные у российских туристов страны

Специалисты проанализировали данные о бронировании отелей в популярных зарубежных городах. Как выяснилось, самый большой рост у Токио: за год спрос на гостиницы в этом мегаполисе увеличился в шесть раз. Средняя стоимость номера - 3,1 тысячи рублей в сутки.

Второе место занимает Сингапур, куда летом россияне стали приезжать в пять раз чаще. Ночь в отеле здесь в среднем обойдется примерно в пять тысяч рублей. Далее идут Сеул и Варадеро, которые стали в четыре раза популярнее у отечественных туристов.

Доля Бангкока за год выросла на 87,5 процента, а забронировать номер можно за тысячу рублей в день.

Напомним, Вьетнам увеличит срок безвизового пребывания для россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

