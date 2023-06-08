«Нужно 500 миллиардов»: Туроператоры призвали десятикратно увеличить расходы на туризм

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко во время открытия форума «Путешествуй» заявил о том, что около 50 млрд рублей будет выделено на поддержку сферы туризма из федерального бюджета. Мкртчян заявил, что таких денег явно недостаточно.

«Это смехотворная сумма. Хороший отель стоит примерно 3-4 миллиарда рублей. Денег, которые планируют выделить, не хватит даже на то, чтобы построить полтора десятка отелей на всю страну. То же самое касается инфраструктуры. Нужно как минимум в десять раз больше денег, чтобы построить больше аэропортов, расширить сеть железных дорог, на юге России у нас пропускная способность катастрофически маленькая. Нужно обустраивать все курортные места. Недавний инцидент с экстренной посадкой самолета в Магадане показал слабость нашей туристической инфраструктуры», — сказал Мкртчян.

Собеседник НСН также пояснил, как грамотно распределить обязанности государства и частных инвесторов при строительстве курорта.

«Допустим, есть некий курорт, в котором нет ни аэропорта, ни железной дороги, но есть красивые горные склоны. Государство должно построить там аэропорт, железную дорогу, провести коммуникации, а частный инвестор должен за свой счет построить отели. Государство же должно предъявлять к инвесторам определенные требования, в случае их нарушения расторгать договор. Тогда мы сможем весьма интенсивно развивать туризм», — заявил эксперт.

В заключение Мкртчян отметил, что туристической отрасли удалось справиться с последствиями пандемии.

«Отрасль отошла от пережитых потрясений, закрыты примерно 97-98% долгов. В долгах остались те, кто не смог переориентироваться на современные реалии. Например, работали люди с Чехией или Польшей и не смогли переключиться на Архипо-Осиповку. А те, кто сумел переориентироваться с Чехии на Мальдивы, смогли рассчитаться с долгами. Сейчас идет туристический бум, у нас гигантские планы по развитию внутреннего туризма», — подытожил он.

Ранее Мкртчян заявил, что введение электронных туристических виз не даст взрывного роста турпотока, турагентства приветствуют полную отмену виз на двухсторонней основе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

