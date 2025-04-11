Аксенов: Незначительные выбросы мазута не помешают турсезону в Крыму

В Крыму все пляжи полностью очистили от мазута. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, незначительные выбросы нефтепродуктов не повлияют на проведение курортного сезона. Он назвал обстановку по мазуту «спокойной», переджает РИА Новости.

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В текущем году в Крыму открыты 340 пляжей, на ряде из них идут восстановительные работы, рассказал Аксенов на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.

Роспотребнадзор накануне сообщил, что несоответствия по качеству атмосферного воздуха, морской воды и песка на территориях Сочи, Геленджика, Туапсе, Крыма, Севастополя не выявлены. Вместе с тем пляжи Анапы и Темрюкского района признаны небезопасными.

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ФОТО: РИА Новости
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