«Аэрофлот» на новогодний период ввел дополнительные рейсы на Дальний Восток

Отмечается, что с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 из аэропорта «Шереметьево» во Владивосток будет до 21 рейса в неделю, Хабаровск - до 20 рейсов в неделю, Петропавловск-Камчатский - до 11 рейсов, Южно-Сахалинск - до 13 рейсов, в Магадан - до шести рейсов в неделю.

Ранее, 18 ноября, сообщалось, что прямые рейсы из Москвы в Гонконг появятся в декабре. Полеты будут выполняться три раза в неделю авиакомпанией «Аэрофлот». Вылететь из Москвы можно будет во вторник, четверг или в субботу, а вернуться в среду, пятницу и воскресенье, передает «Радиоточка НСН».

