«Аэрофлот» на новогодний период ввел дополнительные рейсы на Дальний Восток
Авиакомпания «Аэрофлот» ввела 42 дополнительных рейса на период предпраздничных дней и новогодних каникул из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск и Магадан. Об этом сообщил перевозчик.
Отмечается, что с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 из аэропорта «Шереметьево» во Владивосток будет до 21 рейса в неделю, Хабаровск - до 20 рейсов в неделю, Петропавловск-Камчатский - до 11 рейсов, Южно-Сахалинск - до 13 рейсов, в Магадан - до шести рейсов в неделю.
Ранее, 18 ноября, сообщалось, что прямые рейсы из Москвы в Гонконг появятся в декабре. Полеты будут выполняться три раза в неделю авиакомпанией «Аэрофлот». Вылететь из Москвы можно будет во вторник, четверг или в субботу, а вернуться в среду, пятницу и воскресенье, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Блинкен заявил, что ХАМАС освободит несколько американцев
- Росптицесоюз сообщил о резком росте расходов у производителей курятины и яиц
- «Аэрофлот» на новогодний период ввел дополнительные рейсы на Дальний Восток
- В Москве через два года появятся полностью российские велосипеды
- В Казани открылась выставка об истории Донбасса
- «Хорош позориться!»: Лидер «Чайф» пристыдил власти Иркутска за плохой стадион
- ВКС получили очередную партию бомбардировщиков Су-34
- «Не хотят отмены русской культуры»: Фадеев оценил мировой успех хита Кати Лель
- ВЦИОМ: Только 12% россиян верят в большие скидки на «черную пятницу»
- Минобороны: ПВО уничтожила три украинских беспилотника над Крымом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru