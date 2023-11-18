АТОР: Для россиян возвращаются прямые рейсы в Гонконг и безвизовый Хайнань

Прямые рейсы из Москвы в Гонконг появятся в декабре, сообщили в АТОР.

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Отмечается, что первые рейсы запустят 23 декабря. Полеты будут выполняться три раза в неделю авиакомпанией «Аэрофлот». Вылететь из Москвы можно будет во вторник, четверг или в субботу, а вернуться в среду, пятницу и воскресенье.

В последних числах декабря стоимость билетов по маршруту Москва-Гонконг-Москва будут стоить без багажа от 60 тысяч рублей и от 73 тысяч рублей с багажом на каждого пассажира. В последние дни года и первую неделю января перелет обойдется в от 130 тысяч рублей с багажом. После новогодних праздников стоимость билетов снизится до 77 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что российские курорты стали одними из самых популярных направлений для путешествий на новогодние праздники, напоминает «Радиоточка НСН».

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