Курорты Краснодарского края побили исторический рекорд по числу туристов

Курорты Краснодарского края в этом году уже приняли 17,5 миллиона туристов, всего в 2023 году ожидается 18,5 миллиона человек, что превысит исторический рекорд, заявил вице-губернатор Александр Руппель, передает РИА Новости.

По его словам, прошлый рекорд регион установил в прошлом году, когда край встретил 17,4 миллиона гостей.