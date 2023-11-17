Курорты Краснодарского края побили исторический рекорд по числу туристов
Курорты Краснодарского края в этом году уже приняли 17,5 миллиона туристов, всего в 2023 году ожидается 18,5 миллиона человек, что превысит исторический рекорд, заявил вице-губернатор Александр Руппель, передает РИА Новости.
По его словам, прошлый рекорд регион установил в прошлом году, когда край встретил 17,4 миллиона гостей.
Прим это летом самым негостеприимным для туристов регионом России стал Краснодарский край, следует из данных опроса SuperJob. Отмечается, что в опросе учитывалось отношение местных жителей к туристам. Так, только 26% респондентов региона заявили, что их ничего не раздражает в отдыхающих. А самым гостеприимным регионом стала Камчатка: 74% местных жителей признались, что всегда рады гостям.
Самым популярным городом в России минувшим летом стал Санкт-Петербург, его выбрали 10% туристов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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