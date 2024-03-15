Болгария начнет выдачу шенгенских виз россиянам
Болгария впервые начнет оформлять российским гражданам шенгенские визы, сообщает ТАСС.
Как заявили в посольстве республики в Москве, подача заявлений начнется с 1 апреля. Их будет обрабатывать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге.
Продолжительность ожидания в очереди на подачу документов будет как и у других стран Шенгенского пространства.
Выданные до 31 марта 2024 краткосрочные национальные визы типа C со сроком пребывания в стране до 90 туристы могут использовать «только на въезд в Болгарию и на поездки до Румынии и Кипра».
Ранее россиянам дали советы по оформлению европейских виз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Губернатор Шапша: В Калужской области подавили четыре БПЛА
- Болгария начнет выдачу шенгенских виз россиянам
- В Томске старушка забыла в кондитерской пакет с миллионом рублей
- Боррель считает резней происходящее в секторе Газа
- Макрон допустил проигрыш Трампа на выборах президента США
- Путин высказался за создание ядерной энергоустановки в космосе
- Украина обстреляла село Грузское в Белгородской области
- Боррель: Европа не заменит США в вопросе оказания военной помощи Киеву
- Макрон заявил, что не видит «ничего личного» в отсутствии диалога с Путиным
- Карлсон заявил, что Google шпионит больше, чем TikTok
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru