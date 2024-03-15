Болгария начнет выдачу шенгенских виз россиянам

Как заявили в посольстве республики в Москве, подача заявлений начнется с 1 апреля. Их будет обрабатывать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге.

Продолжительность ожидания в очереди на подачу документов будет как и у других стран Шенгенского пространства.

Выданные до 31 марта 2024 краткосрочные национальные визы типа C со сроком пребывания в стране до 90 туристы могут использовать «только на въезд в Болгарию и на поездки до Румынии и Кипра».

Ранее россиянам дали советы по оформлению европейских виз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

