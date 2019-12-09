Золотой триумф на фоне позора. Тарасова обвинила Минспорт из-за WADA

9 декабря 201916:26
Сергей Подосенов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию в эфире НСН заявила, что триумф российских фигуристок на Гран-при в Турине может стать для России последним из-за решения WADA.

Россиянки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова в воскресенье, 8 декабря, заняли весь пьедестал почета в финале Гран-при по фигурному катанию, который прошел в Турине. Это первый подобный триумф в истории российского фигурного катания.

Завоевавшая золото Алена Косторная кроме того установила мировой рекорд по количеству баллов. Откатав короткую программу на 85,45 балла, она получила за произвольную, в которой исполнила два тройных акселя, 162,14 балла. Общий счет Косторной составил рекордные 247,59 балла

Анне Щербаковой принес серебро прокат на 240,92 балла. А занявшая третье место Александра Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной флип на турнире подобного уровня.

Впереди всех. Российские фигуристы в борьбе за золото финала Гран-при

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире НСН выразила опасение, что этот золотой триумф может стать для России последним. Причиной тому – отстранение страны от участия в крупных международных спортивных мероприятиях на четыре года. Такое решение, напомним, 9 декабря вынес исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«У нас прекрасная команда. Чистых спортсменов отстранять от соревнований не будут», - надеется Тарасова.

Однако выступать они смогут только под нейтральным флагом.

«Это другой вопрос, тех деятелей, которые руководят. Они не любят свою страну, не хотят, чтобы российский флаг поднимался в честь победы наших спортсменов. Не думают ни про флаг, ни про гимн. И они всегда живут безнаказанно, прекрасно. Почивают на лаврах. Непрофессиональные люди руководят медициной в спорте и также самим спортом. А спортсмены будут побеждать, но уже под нейтральным флагом», - заявила собеседница НСН.

По мнению Татьяны Тарасовой, такая перспектива снижает мотивацию спортсменов и может подтолкнуть их к эмиграции.

«Ну а как же?! Много народу перестанет заниматься и много народу покинет нашу страну для того чтобы свои способности и возможности реализовать. Это же не шутка. Способных людей мы потеряем, они уедут в другие страны», - считает тренер.

Решение WADA также подразумевает запрет на проведение в России чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. На ближайших Олимпийских играх смогут выступить только «чистые» атлеты из России под нейтральным флагом и без гимна. Кроме того, теперь российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов России запрещено посещать международные спортивные соревнования.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:WadaТатьяна ТарасоваФигурное Катание