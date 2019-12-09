Золотой триумф на фоне позора. Тарасова обвинила Минспорт из-за WADA

Россиянки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова в воскресенье, 8 декабря, заняли весь пьедестал почета в финале Гран-при по фигурному катанию, который прошел в Турине. Это первый подобный триумф в истории российского фигурного катания.

Завоевавшая золото Алена Косторная кроме того установила мировой рекорд по количеству баллов. Откатав короткую программу на 85,45 балла, она получила за произвольную, в которой исполнила два тройных акселя, 162,14 балла. Общий счет Косторной составил рекордные 247,59 балла

Анне Щербаковой принес серебро прокат на 240,92 балла. А занявшая третье место Александра Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной флип на турнире подобного уровня.