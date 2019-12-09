Золотой триумф на фоне позора. Тарасова обвинила Минспорт из-за WADA
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию в эфире НСН заявила, что триумф российских фигуристок на Гран-при в Турине может стать для России последним из-за решения WADA.
Россиянки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова в воскресенье, 8 декабря, заняли весь пьедестал почета в финале Гран-при по фигурному катанию, который прошел в Турине. Это первый подобный триумф в истории российского фигурного катания.
Завоевавшая золото Алена Косторная кроме того установила мировой рекорд по количеству баллов. Откатав короткую программу на 85,45 балла, она получила за произвольную, в которой исполнила два тройных акселя, 162,14 балла. Общий счет Косторной составил рекордные 247,59 балла
Анне Щербаковой принес серебро прокат на 240,92 балла. А занявшая третье место Александра Трусова впервые в истории женского катания исполнила четверной флип на турнире подобного уровня.
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в эфире НСН выразила опасение, что этот золотой триумф может стать для России последним. Причиной тому – отстранение страны от участия в крупных международных спортивных мероприятиях на четыре года. Такое решение, напомним, 9 декабря вынес исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA).
«У нас прекрасная команда. Чистых спортсменов отстранять от соревнований не будут», - надеется Тарасова.
Однако выступать они смогут только под нейтральным флагом.
«Это другой вопрос, тех деятелей, которые руководят. Они не любят свою страну, не хотят, чтобы российский флаг поднимался в честь победы наших спортсменов. Не думают ни про флаг, ни про гимн. И они всегда живут безнаказанно, прекрасно. Почивают на лаврах. Непрофессиональные люди руководят медициной в спорте и также самим спортом. А спортсмены будут побеждать, но уже под нейтральным флагом», - заявила собеседница НСН.
По мнению Татьяны Тарасовой, такая перспектива снижает мотивацию спортсменов и может подтолкнуть их к эмиграции.
«Ну а как же?! Много народу перестанет заниматься и много народу покинет нашу страну для того чтобы свои способности и возможности реализовать. Это же не шутка. Способных людей мы потеряем, они уедут в другие страны», - считает тренер.
Решение WADA также подразумевает запрет на проведение в России чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр. На ближайших Олимпийских играх смогут выступить только «чистые» атлеты из России под нейтральным флагом и без гимна. Кроме того, теперь российским госслужащим и руководству Олимпийского и Паралимпийского комитетов России запрещено посещать международные спортивные соревнования.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Путин встретился в Париже с Меркель, Макрон – с Зеленским
- Синоптики обещают погодные аномалии по всей России
- Путин прибыл в Париж на саммит «нормандской четверки»
- МОК поддержал решение WADA об отстранении России от соревнований
- В WADA назвали условие участия России в ЧМ-2022 в случае отбора