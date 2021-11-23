Вирусолог призвал отменить новогодние ёлки из-за COVID-19
Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачёв заявил, что новогодние мероприятия являются основными распространителями инфекционных заболеваний и угрожают стабилизации ситуации с COVID-19.
По его словам, отмена новогодних ёлок позволит «оптимистично смотреть» в начало 2022 года
«Отмена ёлок важна, так как все дети невакцинированы», — подчеркнул Скулачёв в эфире «Радио 1».
Также вирусолог призвал граждан «взяться за ум, вакцинироваться, надеть маски».
Ранее пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова заявила, что в связи с плохой эпидемической обстановкой в России было принято решение отменить новогоднее представление в Кремле, сообщает телеканал «360».
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