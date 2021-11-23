Вирусолог призвал отменить новогодние ёлки из-за COVID-19

По его словам, отмена новогодних ёлок позволит «оптимистично смотреть» в начало 2022 года

«Отмена ёлок важна, так как все дети невакцинированы», — подчеркнул Скулачёв в эфире «Радио 1».

Также вирусолог призвал граждан «взяться за ум, вакцинироваться, надеть маски».

Ранее пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова заявила, что в связи с плохой эпидемической обстановкой в России было принято решение отменить новогоднее представление в Кремле, сообщает телеканал «360».

