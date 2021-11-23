Вирусолог призвал отменить новогодние ёлки из-за COVID-19

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, вирусолог Максим Скулачёв заявил, что новогодние мероприятия являются основными распространителями инфекционных заболеваний и угрожают стабилизации ситуации с COVID-19.

Вирусолог: Заболеваемость COVID-19 в России пойдет на спад после Нового года

По его словам, отмена новогодних ёлок позволит «оптимистично смотреть» в начало 2022 года

«Отмена ёлок важна, так как все дети невакцинированы», — подчеркнул Скулачёв в эфире «Радио 1».

Также вирусолог призвал граждан «взяться за ум, вакцинироваться, надеть маски».

Ранее пресс-секретарь управления делами президента РФ Елена Крылова заявила, что в связи с плохой эпидемической обстановкой в России было принято решение отменить новогоднее представление в Кремле, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусПандемияНовогодние ПраздникиНовый Год
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