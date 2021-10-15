Санкт-Петербургский международный культурный форум отменили из-за COVID-19

Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что было принято решение отменить IX Санкт-Петербургский международный культурный форум, который должен был пройти 11-13 ноября, сообщает пресс-служба министерства.

В сообщении говорится, что причиной отмены стала неблагоприятная эпидемическая обстановка на фоне пандемии COVID-19.

Глава Минкульта поблагодарила всех, принимавших участие в подготовке мероприятия, отметив, что безопасность участников и гостей является «безусловным приоритетом».

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский заявил, что спортивные мероприятия в Северной столице в октябре будут проходить с 30%-ной заполняемостью трибун, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:КультураСанкт-ПетербургКоронавирусМинкультуры
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