Журова раскритиковала идею создать «сборную беженцев» для россиян
Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала инициативу создать «сборную беженцев» для российских спортсменов. Об этом сообщает «Лента.ру».
Парламентарий полагает, что исходящая от польской стороны инициатива связана с тем, что Варшаву «немножко успокоили» после их попыток бойкотировать Олимпийские игры.
«Сказали им не бойкотировать Олимпиаду, а выдавливать русских спортсменов в статус беженцев», - объяснила Журова.
Польша добивается того, чтобы российские атлеты выступили не в нейтральном статусе, а именно как беженцы, добавила депутат.
С инициативой создания российской «сборной беженцев» для Олимпиады-2024 в Париже выступил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук, передает НСН.
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