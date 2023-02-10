Журова раскритиковала идею создать «сборную беженцев» для россиян

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала инициативу создать «сборную беженцев» для российских спортсменов. Об этом сообщает «Лента.ру».

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Парламентарий полагает, что исходящая от польской стороны инициатива связана с тем, что Варшаву «немножко успокоили» после их попыток бойкотировать Олимпийские игры.

«Сказали им не бойкотировать Олимпиаду, а выдавливать русских спортсменов в статус беженцев», - объяснила Журова.

Польша добивается того, чтобы российские атлеты выступили не в нейтральном статусе, а именно как беженцы, добавила депутат.

С инициативой создания российской «сборной беженцев» для Олимпиады-2024 в Париже выступил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук, передает НСН.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Светлана ЖуроваПольшаОлимпиада
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