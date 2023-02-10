Reuters: 35 стран выступили за отстранение России от Олимпиады в Париже
Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что группа из 35 стран выступает за отстранение России и Белоруссии от Олимпийских игр 2024 года в Париже, сообщает Reuters.
Она отметила, что в список поддержавших отстранение российских спортсменов, помимо прочих, вошли США, Великобритания, Германия, Франция и Япония.
Шюгждинене подчеркнула, что бойкотироват Олимпиаду при этом не потребуется.
«Мы идём в том направлении, что нам не потребуется бойкот, так как все страны выступили единогласно», - цитирует её агентство.
Ранее Олимпийские и паралимпийские комитеты, а также спортивные конфедерации Швеции, Норвегии, Исландии, Дании вместе с Гренландией и Фарерскими островами, Финляндии, в том числе Аландских островов, — выступили против участия спортсменов из России в международных соревнованиях, сообщает RT.
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