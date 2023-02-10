Reuters: 35 стран выступили за отстранение России от Олимпиады в Париже

Она отметила, что в список поддержавших отстранение российских спортсменов, помимо прочих, вошли США, Великобритания, Германия, Франция и Япония.

Шюгждинене подчеркнула, что бойкотироват Олимпиаду при этом не потребуется.

«Мы идём в том направлении, что нам не потребуется бойкот, так как все страны выступили единогласно», - цитирует её агентство.

Ранее Олимпийские и паралимпийские комитеты, а также спортивные конфедерации Швеции, Норвегии, Исландии, Дании вместе с Гренландией и Фарерскими островами, Финляндии, в том числе Аландских островов, — выступили против участия спортсменов из России в международных соревнованиях, сообщает RT.