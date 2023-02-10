В Польше предложили создать сборную российских и белорусских беженцев

По словам политика, нейтральность российского спорта — не более, чем фикция. Бортничук считает, что в России нет независимых от «авторитарной или тоталитарной» власти институтов.

Функционер полагает, что это позволит избежать обвинений в дискриминации россиян и белорусов. Он отметил, что в такой сборной смогут выступить белорусские и российские диссиденты.

Ранее министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене заявила, что группа из 35 стран выступает за отстранение России и Белоруссии от Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщило агентство НСН.

