Психолог рассказала о принципе конфиденциальности в работе с подростками
Некоторые тревожные мысли, озвученные подростком, могут вынудить психолога обратиться за помощью к родителям и сторонним специалистам, пояснила НСН Екатерина Каталина.
Психолог Екатерина Каталина в разговоре с НСН отметила, что разглашение личной информации о клиенте может привести к ухудшению его состояния, что таит наиболее травматичные последствия при работе с подростками. Однако некоторые моменты, которые рассказывают специалисту на сессии, могут вынудить обратиться за помощью к родителям ребенка.
Правительство предлагает «концептуально доработать» инициативу депутатов Алтайского края, предложивших закрепить на федеральном уровне «принцип конфиденциальности» при оказании детям психологической помощи, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ. Парламентарии же со ссылкой на исследовение, проведенное в регионе, отмечают, что именно страх разглашения беседы мешает несовершеннолетним обращаться к специалистам. Каталина подчеркнула, что психолог не имеет права распространять личную информацию о клиенте любого возраста.
«Психолог — не врач, и термин «врачебная тайна» здесь не совсем уместен, но принцип сохранения конфиденциальности в этой сфере столь же важен. Психолог не имеет права распространять личную информацию о клиенте, включая несовершеннолетних, если это не преступное намерение. Например, если человек делится своими планами об убийстве, речь идет уже о потенциально опасном поведении клиента, которое стоит предотвратить. В иных случаях нарушение конфиденциальности недопустимо, если на это нет согласия. Доверительные отношения между психологом и клиентом возможны только, когда личная информация остается между ними. Ее разглашение может травмировать человека, привести к конфликтам, ухудшению состояния. Если это подросток, последствия распространения подробностей сессий ещё более непредсказуемы и травматичны», - пояснила она.
Вместе с тем собеседница НСН отметила, что в некоторых ситуациях в целях безопасности важно, чтобы родители знали, что происходит с их ребенком.
«Если психолог видит, что подростку необходима помощь психиатра, его состояние критично, его действия могут быть опасны, например, были попытки суицида или часто возникают навязчивые мысли об этом, необходимо убедиться, что родители осознают сложность ситуации и поддерживают ребенка, готовы обеспечить необходимую помощь», - заявила Каталина.
Ранее депутат петербургского Заксобрания Павел Крупник предложил министру просвещения Сергею Кравцову сделать школьных психологов обязательными во всех образовательных учреждениях, пишет «Парламентская газета». По словам депутата, постоянная поддержка детей опытными специалистами поможет снизить уровень буллинга, уменьшит тревожность и позволит избежать конфликтов и трагедий среди подростков.
Однако детский психолог Ирина Таранова в беседе с «Радиоточкой НСН» отметила, что школьные психологи сегодня физически не способны справиться со своими задачами — сказывается и огромное количество детей, невозможность провести полноценную диагностику, и отсутствие конфиденциальности.
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