Правительство предлагает «концептуально доработать» инициативу депутатов Алтайского края, предложивших закрепить на федеральном уровне «принцип конфиденциальности» при оказании детям психологической помощи, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ. Парламентарии же со ссылкой на исследовение, проведенное в регионе, отмечают, что именно страх разглашения беседы мешает несовершеннолетним обращаться к специалистам. Каталина подчеркнула, что психолог не имеет права распространять личную информацию о клиенте любого возраста.

«Психолог — не врач, и термин «врачебная тайна» здесь не совсем уместен, но принцип сохранения конфиденциальности в этой сфере столь же важен. Психолог не имеет права распространять личную информацию о клиенте, включая несовершеннолетних, если это не преступное намерение. Например, если человек делится своими планами об убийстве, речь идет уже о потенциально опасном поведении клиента, которое стоит предотвратить. В иных случаях нарушение конфиденциальности недопустимо, если на это нет согласия. Доверительные отношения между психологом и клиентом возможны только, когда личная информация остается между ними. Ее разглашение может травмировать человека, привести к конфликтам, ухудшению состояния. Если это подросток, последствия распространения подробностей сессий ещё более непредсказуемы и травматичны», - пояснила она.