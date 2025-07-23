Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу в Стамбуле
В Стамбуле проходит двусторонняя встреча представителей России и Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По его словам, глава российской делегации Владимир Мединский и глава украинской делегации Рустем Умеров проводят переговоры в формате тет-а-тет. Переговоры проходят в стамбульском дворце Чираган.
23 июля стало известно прибытии делегаций обеих стран на место проведения встречи. Это уже третий раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом в этом году: предыдущие состоялись 16 мая и 2 июня в том же дворце Чираган.
В мае удалось договориться об обмене 1 000 военнопленных с каждой стороны, однако соглашения по прекращению огня достигнуто не было, передает «Радиоточка НСН».
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