Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу в Стамбуле

В Стамбуле проходит двусторонняя встреча представителей России и Украины, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По его словам, глава российской делегации Владимир Мединский и глава украинской делегации Рустем Умеров проводят переговоры в формате тет-а-тет. Переговоры проходят в стамбульском дворце Чираган.

СМИ: Самолет с российской делегацией вылетел в Стамбул на переговоры

23 июля стало известно прибытии делегаций обеих стран на место проведения встречи. Это уже третий раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом в этом году: предыдущие состоялись 16 мая и 2 июня в том же дворце Чираган.

В мае удалось договориться об обмене 1 000 военнопленных с каждой стороны, однако соглашения по прекращению огня достигнуто не было, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры