Главы делегаций России и Украины проводят двустороннюю встречу в Стамбуле

23 июля стало известно прибытии делегаций обеих стран на место проведения встречи. Это уже третий раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом в этом году: предыдущие состоялись 16 мая и 2 июня в том же дворце Чираган.

В мае удалось договориться об обмене 1 000 военнопленных с каждой стороны, однако соглашения по прекращению огня достигнуто не было, передает «Радиоточка НСН».

