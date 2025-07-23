МИД Германии заявил, что Украина сможет «оказывать влияние» на территорию России

Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что Украина сможет «оказывать влияние» на территорию России, однако отказался раскрыть детали. Об этом он сообщил в интервью газете Zeit, комментируя перспективу передачи Киеву ракетных комплексов Taurus.

По словам министра, Украина имеет право на самооборону, включая действия, которые могут затронуть объекты на российской территории. Вадефуль подчеркнул, что обсуждение передачи Taurus требует осторожности, поскольку речь идет о «технически непростой» системе. При этом он указал, что основным препятствием для поставок остаются не финансовые, а производственные сложности.