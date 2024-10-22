Кремлев призвал запретить трансгендеров в спорте и принудительно их лечить
Трансгендерам необходимо запретить участие в мировом спорте и отправить их на лечение, заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Его слова приводит aif.ru.
Он отметил, что в IBA не появятся трансгендеры, там есть только мужчины и женщины.
Кремлев также подчеркнул, что из-за «переделанных» мужчин разрушается спорт и страдают женщины-спортсмены.
«Гендерное равенство - это когда женщина выступает против женщины, а мужчина против мужчины! А не подмена понятий и разрушение ценностей», - сказал он.
Ранее олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф, сменившая пол, подала иск об интернет-преследовании, в котором упоминается британская писательница Джоан Роулинг и основатель Tesla Илон Маск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru