Кремлев призвал запретить трансгендеров в спорте и принудительно их лечить

Кремлев также подчеркнул, что из-за «переделанных» мужчин разрушается спорт и страдают женщины-спортсмены.

«Гендерное равенство - это когда женщина выступает против женщины, а мужчина против мужчины! А не подмена понятий и разрушение ценностей», - сказал он.

Ранее олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф, сменившая пол, подала иск об интернет-преследовании, в котором упоминается британская писательница Джоан Роулинг и основатель Tesla Илон Маск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



