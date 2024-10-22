Кремлев призвал запретить трансгендеров в спорте и принудительно их лечить

Трансгендерам необходимо запретить участие в мировом спорте и отправить их на лечение, заявил президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев. Его слова приводит aif.ru.

Он отметил, что в IBA не появятся трансгендеры, там есть только мужчины и женщины.

Российские психиатры намерены лечить трансгендеров

Кремлев также подчеркнул, что из-за «переделанных» мужчин разрушается спорт и страдают женщины-спортсмены.

«Гендерное равенство - это когда женщина выступает против женщины, а мужчина против мужчины! А не подмена понятий и разрушение ценностей», - сказал он.

Ранее олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф, сменившая пол, подала иск об интернет-преследовании, в котором упоминается британская писательница Джоан Роулинг и основатель Tesla Илон Маск, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БоксСпорт

Горячие новости

Все новости

партнеры