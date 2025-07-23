Третий раунд переговоров между Россией и Украиной начался в Стамбуле
Третий раунд переговоров между Россией и Украиной с участием делегаций начался во дворце Чираган в Стамбуле.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в приветственном слове заявил, что конечная цель переговоров - прекращение огня. С его слов, Турция может отслеживать соблюдение возможного прекращения огня.
Фидан также добавил, что Анкара с удовольствием констатирует, что международное сообщество высоко ценит результаты первых двух раундов переговоров России и Украины. Турецкий министр также поблагодарил президента России Владимира Путина, украинского лидера Владимира Зеленского и главу США Трампа за усилия по организации переговоров.
Предыдущие переговоры состоялись 16 мая и 2 июня в том же дворце Чираган, отмечает «Радиоточка НСН».
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