Третий раунд переговоров между Россией и Украиной начался в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в приветственном слове заявил, что конечная цель переговоров - прекращение огня. С его слов, Турция может отслеживать соблюдение возможного прекращения огня.

Фидан также добавил, что Анкара с удовольствием констатирует, что международное сообщество высоко ценит результаты первых двух раундов переговоров России и Украины. Турецкий министр также поблагодарил президента России Владимира Путина, украинского лидера Владимира Зеленского и главу США Трампа за усилия по организации переговоров.

Предыдущие переговоры состоялись 16 мая и 2 июня в том же дворце Чираган, отмечает «Радиоточка НСН».

