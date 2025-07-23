Меркачева сочла арест главреда Baza попыткой давления следствия
Арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова мог быть направлен на то, чтобы вынудить его к даче показаний. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.
По ее словам, в случае ненасильственных преступлений, особенно в отношении журналистов, законом предусмотрены более мягкие меры пресечения — подписка о невыезде или домашний арест. Она отметила, что у Трифонова есть больная мать, и подчеркнула, что следствие, по всей видимости, добивалось помещения под стражу исключительно для усиления давления на подозреваемого.
Меркачева также заявила, что признание в вине стало в российской практике «царицей доказательств», а стандарты работы следствия и доказывания — снизились. Она выразила надежду, что апелляционная инстанция примет во внимание обстоятельства дела и смягчит меру пресечения.
23 июля суд отправил Трифонова под арест до 20 сентября. Журналист свою вину отрицает. Накануне в офисе Telegram-канала Baza и у самого Трифонова прошли обыски, после чего его доставили на допрос. Правоохранители не раскрывали деталей дела вплоть до официального заявления Следственного комитета. По версии СК, Трифонов и его коллега, продюсер Татьяна Лукьянова, подозреваются в даче взятки. Следователи утверждают, что в ходе обысков были изъяты документы и электронные носители, имеющие значение для расследования, передает «Радиоточка НСН».
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