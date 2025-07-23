Меркачева сочла арест главреда Baza попыткой давления следствия

Арест главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова мог быть направлен на то, чтобы вынудить его к даче показаний. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявила член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева.

По ее словам, в случае ненасильственных преступлений, особенно в отношении журналистов, законом предусмотрены более мягкие меры пресечения — подписка о невыезде или домашний арест. Она отметила, что у Трифонова есть больная мать, и подчеркнула, что следствие, по всей видимости, добивалось помещения под стражу исключительно для усиления давления на подозреваемого.